Lang non vuole andare via: rifiutate alcune offerte, sogna la permanenza

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Napoli, Noa Lang punta alla conferma: l’olandese vuole prendersi la scena in azzurro

Noa Lang potrebbe essere destinato a restare al Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attaccante olandese è stato confermato nel gruppo squadra che prenderà parte al ritiro di Castel di Sangro e si prepara ad affrontare la nuova stagione con grandi motivazioni. Nonostante le diverse offerte ricevute sul mercato, il giocatore avrebbe scelto di non ascoltarle, preferendo concentrarsi sul percorso in maglia azzurra e sulla possibilità di ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Il confronto con Allegri e la voglia di imporsi a Napoli

Lang vuole conquistare spazio e fiducia all’interno della squadra, puntando a diventare una pedina importante per il progetto tecnico del Napoli. L’attaccante ha avuto modo di conoscere in questi giorni pre-ritiro il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e spera di poter lavorare con lui per esprimere al meglio le proprie qualità. La volontà del giocatore, dunque, sembra essere quella di rimanere in azzurro e dimostrare il suo valore dopo l’inserimento nel gruppo che preparerà la nuova stagione.