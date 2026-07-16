Ufficiale Il Napoli cede Ferrante in prestito: il portiere 2006 si accasa in Serie C

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Mathias Ferrante vivrà la prossima stagione in Serie C. Il portiere classe 2006 si trasferisce a titolo temporaneo all'Ospitaletto Franciacorta.

Mathias Ferrante lascia il Napoli e si trasferisce in prestito in Serie C, all'Ospitaletto Franciacorta. Ad annunciarlo è la società lombarda tramite il seguente comunicato ufficiale: "L’Ospitaletto Franciacorta comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Napoli, le prestazioni sportive del portiere Mathias Ferrante.

Classe 2006, Ferrante arriva in arancioblù dopo un percorso di crescita che lo ha visto mettersi in evidenza nella stagione 2024/2025 con la Novaromentin, in Serie D. Con la formazione piemontese ha collezionato 39 presenze complessive tra campionato, playoff e Coppa Italia, mantenendo la porta inviolata in 19 occasioni e subendo 28 reti. Nell'estate del 2025 il trasferimento al Napoli, dove ha ricoperto il ruolo di terzo portiere della prima squadra e disputato 13 gare con la formazione Primavera. Con i suoi 202 centimetri di altezza, Ferrante è già a disposizione di mister Andrea Quaresmini e del suo staff e ha iniziato il lavoro con i nuovi compagni di squadra".