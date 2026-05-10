Il Cagliari riscatterà Esposito, ma poi può partire: piace anche al Napoli

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Il ko interno con l’Udinese ha rimandato la festa salvezza del Cagliari, che potrà comunque scattare questo pomeriggio qualora la Cremonese uscisse senza il bottino massimo dei tre punti dallo Zini contro il Pisa. La permanenza in Serie A avrà effetti anche sul mercato per la formazione di Fabio Pisacane, visto che scatterà l’obbligo di riscatto dall’Inter per Sebastiano Esposito. Sono 4 i milioni che la società sarda dovrà versare nelle casse dei nerazzurri, a cui si dovranno aggiungere il 40% dell’eventuale futura rivendita.

Esposito piace anche al Napoli

Una rivendita che, come sottolinea Tuttosport, potrebbe verificarsi già nel corso della prossima estate. Il quotidiano, infatti, riferisce come sull’attaccante classe 2002 ci sia la fila di club in Serie A pronte a prelevarlo. Esposito piace al Napoli, alla Lazio e al Como, che per andare in Europa dovrà necessariamente ‘italianizzare’ la sua rosa. Occhio però anche al Torino, soprattutto in caso di cessione di Giovanni Simeone. I granata sono grandi estimatori del calciatore e nelle ultime partite avrebbero mandato degli scout a visionarlo più da vicino.