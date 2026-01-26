Il Napoli l'ha mollato e Maldini ha scelto un altro club di A: fissate le visite

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La trattativa tra Lazio e Atalanta, che porterà Daniel Maldini a giocare nella squadra biancoceleste, è arrivata alla conclusione. L'intesa tra i due club è stata raggiunta - con un prestito di 1 milione di euro e la possibilità di riscatto a 14 milioni - e gli ultimi dettagli sono stati limati tanto che la società laziale ha fissato le visite mediche del giocatore per domani mattina nella clinica di riferimento del club.

A meno di sviluppi clamorosi, quindi, la Lazio potrà contare sul figlio d'arte, quarto acquisto dopo quelli di Taylor, Ratkov e Motta con quest'ultimo che dopo aver effettuato le visite mediche di rito firmerà il contratto sostituendo Mandas, prossimo al trasferimento al Bournemouth, e mettendosi subito a disposizione di mister Sarri. (ANSA).