Dalla Spagna - Il Napoli ha chiesto il prestito di Juanlu: la risposta del Siviglia
di Arturo Minervini

Il Napoli torna a muoversi  per Juanlu Sanchez. Secondo quanto riportato dal portale ABC, il club azzurro avrebbe presentato al Siviglia un’offerta in prestito con diritto di riscatto. La proposta, però, non ha convinto il club andaluso. Il Siviglia chiede infatti l’inserimento dell’obbligo di riscatto oppure che il diritto si trasformi automaticamente in obbligo entro il 30 giugno.

Una posizione legata alle necessità di bilancio della società spagnola, chiamata a realizzare una cessione per sbloccare le restrizioni di mercato imposte dalla Liga. In questo scenario, Juanlu rappresenterebbe una plusvalenza totale per il Siviglia, essendo un prodotto del settore giovanile. Una condizione che rende la trattativa complessa e ancora tutta da definire.