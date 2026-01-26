Napoli-Insigne, Kiss Kiss: "Avanza l'ipotesi, valutazioni in corso"

Napoli-Insigne, Kiss Kiss: "Avanza l'ipotesi, valutazioni in corso"TuttoNapoli.net
di Arturo Minervini

"Napoli: avanza l’ipotesi Lorenzo Insigne. Valutazioni in corso da parte della società". Questo l'aggiornamento che arriva da Radio Kiss Kiss Napoli su un possibile ritorno dell'attaccante in maglia azzurra.

Ricordiamo che Insigne è svincolato e potrebbe essere tesserato in qualsiasi momento. 