Arriverà un quinto o un'ala? Le ultime sulla strategia di Manna
TuttoNapoli.net
La sessione invernale del Napoli potrebbe non essere ancora conclusa. Dopo l’arrivo di Giovane, Giovanni Manna valuta un ulteriore innesto per completare la rosa di Antonio Conte, tenendo conto della necessità di sfoltire l’organico e rispettare il saldo zero. Le esclusioni di Ambrosino e Marianucci contro la Juventus confermano che qualcosa può ancora muoversi.
In cima alla lista c’è Juanlu, esterno destro a tutta fascia. Restano però monitorati anche profili offensivi come Sterling e Sancho per rimpiazzare numericamente Lang. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Le più lette
1 La moviola di Bergonzi: "Sul 1° gol ginocchiata evidente di Thuram su Di Lorenzo. Su Hojlund rigore!"
Prossima partita
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
In primo piano
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
Redazione Tutto Napoli.netLiveCopenaghen-Napoli 1-1 (McTominay 39', Larsson 71'): Buongiorno condanna gli azzurri al pari
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com