Arriverà un quinto o un'ala? Le ultime sulla strategia di Manna

Arriverà un quinto o un'ala? Le ultime sulla strategia di MannaTuttoNapoli.net
Oggi alle 15:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

La sessione invernale del Napoli potrebbe non essere ancora conclusa. Dopo l’arrivo di Giovane, Giovanni Manna valuta un ulteriore innesto per completare la rosa di Antonio Conte, tenendo conto della necessità di sfoltire l’organico e rispettare il saldo zero. Le esclusioni di Ambrosino e Marianucci contro la Juventus confermano che qualcosa può ancora muoversi.

In cima alla lista c’è Juanlu, esterno destro a tutta fascia. Restano però monitorati anche profili offensivi come Sterling e Sancho per rimpiazzare numericamente Lang. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.