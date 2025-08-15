Il Napoli vuole Diouf! Sky: "Domani nuovi contatti per il 2003 del Lens"

"Primi contatti con il Lens per Andy Diouf. I club si incontreranno nuovamente nella giornata di domani": a scriverlo su X è il giornalista Sky esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. Il Napoli è dunque deciso ad approfondire i discorsi per il forte centrocampista francese classe 2003 che andrebbe a completare la mediana. Essendo un Under non occuperebbe neanche un posto in lista per la Serie A (al momento con l'entrata di Gutierrez non ci sono posti per Over 22). "Il Napoli ha messo nel mirino Andy Diouf. Ci sono stati primi contatti tra il club azzurro e il Lens. Nella giornata di domani, 16 agosto, le parti avranno un nuovo incontro per parlare del giocatore classe 2003. Diouf può essere per la formazione di Antonio Conte il centrocampista under da inserire in lista senza fare prima una cessione", si legge sul sito.

Diouf, 22 anni, piede mancino, quasi un metro e novanta, Under 21 francese, ha collezionato in totale 65 presenze in Ligue 1, di cui 34 lo scorso anno in cui è stato grande protagonista in Francia. Diouf è un centrocampista versatile, duttile, di grande impatto e fisicità. Ha corsa, resistenza, pressing, tackle e buona copertura difensiva. Insomma, una sorta di alter ego di Anguissa. Il Napoli è deciso ad approfondire i discorsi con il Lens. E' stato anche finalista tra i 25 migliori giovani under‑21 per il premio Golden Boy 2023.