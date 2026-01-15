Ultim'ora

Joao Gomes-Napoli, ma occhio all’Atletico: pronta offerta ai Wolves per averlo subito

Joao Gomes-Napoli, ma occhio all’Atletico: pronta offerta ai Wolves per averlo subito
Oggi alle 23:05Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Il Napoli monitora Joao Gomes in vista di giugno, anche se finora non ci sono stati contatti concreti con il Wolverhampton. L’Atletico Madrid, però, sembra muoversi con decisione dopo la cessione di Conor Gallagher al Tottenham.

I primi contatti tra le parti sono già avviati e gli spagnoli stanno valutando di presentare un’offerta ufficiale per assicurarsi il centrocampista, riferisce Matteo Moretto su Youtube. Il club azzurro resta interessato al giocatore brasiliano classe 2001, ma dovrà fare i conti con la concorrenza, che potrebbe approfittare del mercato di gennaio per anticipare ogni mossa.