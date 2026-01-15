La Juventus sfida il Napoli! Tmw: obiettivo En-Nesyri per l’attacco

La Juventus è su Youssef En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco. La strategia di Damien Comolli e di tutta la dirigenza bianconera, guidata in sede di mercato da Marco Ottolini, è chiara: puntare solo a investimenti mirati. A rinforzi che possano far fare subito un salto di qualità ove necessario alla formazione di Luciano Spalletti. Così il club ha individuato nella necessità di prendere un attaccante, una punta, la necessità principale di questo gennaio, scrive Tmw.

Su En-Nesyri, classe 1997, attaccante marocchino del Fenerbahce che può lasciare i turchi nei prossimi giorni, c’è il Napoli (ma deve prima uscire Lorenzo Lucca), ma anche Everton, Nottingham Forest e due club sauditi come l'Al-Ahli e l'Al-Ittihad. La Juventus, però, c'è. Perché Loic Openda è nelle idee spallettiane un vice Kenan Yildiz. Perché la storia con Dusan Vlahovic è finita. Perché davanti serve un giocatore con caratteristiche certamente diverse da quelle di Jonathan David ma che possa anche esserne un'alternativa e un compagno di reparto. Non solo: il marocchino ha grandissima esperienza internazionale, oltre 90 presenze con la Nazionale. Ha giocato e vinto tanto in Spagna con il Siviglia ed è pronto anche a tornare a giocare nei grandi campionati europei. E' più che un'idea per una Juventus