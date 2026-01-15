Lecce, tre nomi per l’attacco: c'è anche l’azzurro Cheddira, in prestito al Sassuolo
Il Lecce si muove in questo mercato di gennaio. Fra i profili che la dirigenza giallorossa monitora per l'inverno c'è quello di un attaccante che possa dare più peso al reparto offensivo della squadra di Eusebio Di Francesco. Secondo quanto riporta Sky Sport sono in particolare tre i nomi seguiti dal club salentino.
Dopo aver ufficializzato gli arrivi dei vari Sadik Fofana, Omri Gandelman e Oumar Ngom infatti, sul taccuino della dirigenza sarebbero finiti i nomi di Walid Cheddira (Sassuolo, in prestito dal Napoli), Christian Kouamé (Fiorentina) e Patrick Cutrone (in prestito al Parma, dal Como) in particolare.
