Lang può partire, Mediaset: “In caso di addio, poi tutto su En-Nesyri”

Lang può partire, Mediaset: “In caso di addio, poi tutto su En-Nesyri”TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:40Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

La prestazione opaca di Noa Lang contro il Parma e il malumore per la sostituzione alimentano le voci di mercato. Il Napoli, costretto a operare a saldo zero, valuta la sua cessione, scrive Mediaset. Il classe ’99 piace in Turchia e al Fulham, anche se il giocatore guarda soprattutto alla possibilità di avere più spazio in vista del Mondiale.

La Turchia potrebbe diventare centrale nelle strategie azzurre: dalla cessione di Lang il ds Manna spera di ricavare le risorse per puntare su Youssef En-Nesyri del Fenerbahce, per cui il Napoli avrebbe già proposto un prestito con diritto di riscatto. I turchi sono aperti alla cessione, mentre l’attaccante è ora concentrato sulla finale di Coppa d’Africa con il Marocco.