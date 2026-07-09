Juve su Lobotka, ma il Napoli non tratta! Se parte lo slovacco, Allegri vuole Fagioli

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Juventus su Anguissa e Lobotka, Besiktas per Lukaku: le ultime sul mercato del Napoli.

Il mercato del Napoli continua a intrecciarsi con quello delle big di Serie A e dei club esteri. Secondo quanto riportato da Radio Marte, il Fenerbahce avrebbe effettuato un sondaggio per Frank Zambo Anguissa, mentre la Juventus di Luciano Spalletti segue con attenzione sia il centrocampista camerunese sia Stanislav Lobotka. Al momento, però, il Napoli non sarebbe disposto a trattare con i bianconeri, a meno di offerte comprese tra i 40 e i 50 milioni di euro per ciascuno dei due giocatori. Sul fronte interno, Massimiliano Allegri apprezzerebbe Nicolò Fagioli e, qualora Lobotka dovesse partire, potrebbe chiedere al direttore sportivo Giovanni Manna di affondare il colpo per il centrocampista italiano.

Lukaku nel mirino del Besiktas, il Napoli blinda Lang

Radio Marte riferisce inoltre che il Besiktas avrebbe presentato una prima richiesta ufficiale per Romelu Lukaku, mettendo sul piatto circa 6 milioni di euro per il cartellino. Il Napoli, tuttavia, valuta l'attaccante tra gli 11 e i 12 milioni e avrebbe ricevuto dal club turco anche una richiesta di documentazione sulle condizioni fisiche del belga. Nel frattempo Allegri avrebbe escluso la possibilità di cedere Noa Lang alla Fiorentina, mentre si muove il mercato in uscita: Michael Folorunsho è seguito da Bologna e Atalanta, Alessio Zerbin è destinato al Frosinone e Giuseppe Ambrosino potrebbe trasferirsi al Modena. Infine, tiene banco anche il rinnovo di Scott McTominay, sul quale emergono dubbi legati all'ipotesi di un ingaggio da 10 milioni di euro.