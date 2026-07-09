Palermo, incontro col Napoli per Rao: contatti positivi, le ultime

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Il Palermo prova a inserirsi con decisione nella corsa a Emanuele Rao. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, nelle ultime ore si è svolto a Milano un incontro positivo tra i dirigenti del club rosanero e quelli del Napoli per discutere del futuro del giovane esterno offensivo, classe 2006.

Il Palermo accelera per il talento classe 2006

L'esito del vertice avrebbe aperto nuovi scenari sul futuro di Rao, considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione. Il Palermo, infatti, avrebbe deciso di intensificare i contatti per provare a superare la concorrenza e assicurarsi il talento seguito anche da altre società. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma il summit andato in scena a Milano rappresenta un segnale concreto della volontà del club siciliano di puntare sul giovane esterno e di inserirsi con forza nella corsa per il suo cartellino.