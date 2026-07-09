Napoli, mercato bloccato dalle uscite: Allegri aspetta risposte dai big

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Napoli al lavoro sulle cessioni prima di nuovi colpi: Allegri valuta i big, da Lobotka a De Bruyne, mentre Zeballos rischia di sfumare.

Il mercato del Napoli resta in una fase di equilibrio delicato. La società azzurra continua a guardarsi intorno per completare la rosa, ma prima di accelerare sulle entrate dovrà necessariamente alleggerire un gruppo diventato molto numeroso. Giovanni Manna lavora soprattutto sulle cessioni, perché senza uscite significative diventa complicato affondare su nuovi obiettivi.

Zeballos può sfumare (anche lui): per ora attende il Napoli

Tra i nomi seguiti resta quello di Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors. La pista, però, non ha fatto passi avanti concreti nelle ultime settimane. Il club argentino è aperto ad una cessione anche al di sotto dei 10 milioni di euro visto che il classe 2002 è in scadenza a dicembre. Il giocatore vuole il Napoli, attende, ma senza un’accelerata del Napoli anche questa operazione rischia dunque di complicarsi.

Prima le cessioni: Manna deve sfoltire la rosa

La priorità, al momento, è sfoltire. Alessio Zerbin è vicino al Frosinone, mentre Jens Cajuste ha estimatori tra Italia e Spagna. Michael Folorunsho piace a Lazio e Bologna, Jesper Lindstrom può tornare in Germania con lo Schalke 04 interessato, mentre Giuseppe Ambrosino, Walid Cheddira e Luis Hasa sono altri profili destinati a trovare una nuova sistemazione. Proprio Hasa è finito nel mirino del Frosinone dopo la buona stagione vissuta alla Carrarese.

Occhio anche ai big: Lobotka piace al Besiktas

Il tema non riguarda soltanto gli esuberi. Anche alcuni calciatori di peso saranno valutati durante l’estate. Dalla Turchia è arrivato l’interesse del Besiktas per Stanislav Lobotka, ma il Napoli non intende aprire a discorsi al ribasso e valuta lo slovacco almeno 30 milioni. Allegri, prima di dare indicazioni definitive, vuole osservare da vicino anche Anguissa, Neres e Lang nel corso della preparazione.

La sfida di Allegri: rilanciare i Fantastici 4

Il nuovo allenatore ha davanti una sfida chiara: capire quali giocatori possano davvero diventare centrali nel suo progetto. L’idea di rilanciare un centrocampo di grande qualità, con De Bruyne, Lobotka, Anguissa e McTominay, resta affascinante. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche, dagli equilibri tattici e dalla capacità di far convivere talento, corsa e intensità.

McTominay certezza, De Bruyne variabile tecnica

McTominay parte da una posizione di forza, dopo due stagioni di alto livello e un impatto pesante anche in zona gol. Lobotka resta il regista naturale, il giocatore capace di dare ritmo e pulizia alla manovra. Anguissa deve invece ritrovare continuità dopo una stagione condizionata dagli infortuni, mentre De Bruyne rappresenta la grande variabile tecnica: un talento da inserire in un contesto che dovrà essere sostenibile anche senza palla.

Napoli tra le favorite, ma la pressione aumenta

Intanto anche le rivali si muovono sul mercato, e il campionato si annuncia più affollato in vetta. Non a caso, prima ancora dell’inizio della stagione, le quote dei migliori siti scommesse per il calcio inseriscono il Napoli nel gruppo delle principali candidate. Una considerazione prestigiosa, ma anche impegnativa: quando si parte tra le favorite, ogni passo falso pesa di più e le aspettative diventano inevitabilmente più alte.

La linea è chiara: prima liberare spazio, poi comprare

Per questo il Napoli non può permettersi fretta. Allegri ha bisogno di una rosa forte, ma anche più snella e leggibile. Prima le uscite, poi gli innesti: è questa la linea che guiderà le prossime settimane. Il mercato azzurro non è fermo, ma procede con una condizione precisa. Per costruire il Napoli che verrà, bisogna prima liberare spazio.