Bologna su Folorunsho, ma non c'è intesa sulla formula: la richiesta del Napoli
Il Bologna continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista. La dirigenza rossoblù avrebbe cambiato strategia, orientandosi verso un profilo dinamico, capace di abbinare corsa, tecnica e inserimenti, piuttosto che un classico regista. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra inomi valutati c'è anche il centrocampista del Michael Folorunsho.
Folorunsho piace al Bologna: si discute sulla formula dell'operazione
Folorunsho, reduce dall'ultima stagione in prestito al Cagliari ma ancora di proprietà del Napoli, ha un contratto in scadenza nel 2029. Il suo futuro dipenderà anche dalle valutazioni di Massimiliano Allegri, che dovrà decidere se inserirlo nel nuovo progetto tecnico o lasciarlo partire.Per quanto riguarda la formula dell'operazione, i due club starebbero ragionando su soluzioni differenti. Il Bologna preferirebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli vorrebbe inserire un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, così da avere maggiori garanzie sulla cessione definitiva del giocatore.
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