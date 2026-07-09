Lang, idee chiare se il Napoli lo scarta: due piste per il futuro

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L'esterno offensivo olandese è attualmente in vacanza con la famiglia in Suriname

Il futuro di Noa Lang resta uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. L'esterno offensivo olandese è attualmente in vacanza con la famiglia in Suriname, ma il suo destino sarà definito nelle prossime settimane, quando il club prenderà una decisione definitiva sul suo ruolo all'interno del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il giocatore ha già chiarito quale sarebbe la sua posizione qualora non dovesse rientrare nei piani del Napoli. "L'olandese, però, ha già fatto sapere che, in caso di seconda 'bocciatura' napoletana, non chiuderebbe a un ritorno in Olanda o a una seconda possibilità con la maglia del Galatasaray, dove ha giocato nella seconda parte della scorsa annata e dove ha vinto il campionato ben figurando anche in Champions", scrive Il Mattino.

Noa Lang, il futuro è ancora da scrivere: il Napoli aspetta la decisione definitiva

L'ex PSV, infatti, conserva ottimi rapporti con il Galatasaray, club nel quale ha disputato una parte della scorsa stagione, contribuendo alla conquista del titolo nazionale e mettendosi in evidenza anche nelle competizioni europee. Al tempo stesso, però, la priorità del calciatore resta il Napoli. L'obiettivo è convincere Allegri e giocarsi finalmente le proprie carte in azzurro dopo una stagione vissuta senza continuità.

"Si deciderà tutto tra qualche settimana: Noa è in vacanza con la famiglia nel Suriname in queste ore, ma sarà pronto per mettersi a disposizione di Max tra Dimaro e Castel di Sangro. Non vuole perdersi un minuto di Napoli, stavolta", sottolinea il quotidiano Il Mattino.