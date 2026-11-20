Meret, rinnovo in bilico dopo l'infortunio? La scelta del Napoli
Dopo lo stop di Alex Meret, il Napoli deve interrogarsi anche sul futuro. Il portiere azzurro ha subito un nuovo infortunio e, mentre si cerca di capire quanto sarà lunga la sua assenza dal campo, nasce una domanda che la società non può eludere: cosa fare con lui? Una questione che si lega alla scadenza del contratto e a un ennesimo problema fisico.
La domanda che si pone il club
Come scrive La Gazzetta dello Sport, il quotidiano si interroga sul destino del portiere. Adesso, in attesa di capire i tempi di recupero, c’è un’altra domanda che il club deve porsi: quale strada seguire per il futuro. Il contratto di Meret scade la prossima estate, e questo rende il tema concreto e vicino, perché le scelte sul prolungamento o sull’addio dovranno essere fatte nei prossimi mesi, con la stagione ancora in pieno svolgimento.
Un altro stop che può pesare
Il giornale lascia intendere che l’ennesimo problema fisico possa in qualche modo condizionare la decisione del Napoli. Non è una conclusione già scritta, ma un elemento che entrerà nelle valutazioni, accanto alle prestazioni e all’affidabilità del portiere nelle ultime stagioni. Per il club si tratta di trovare un equilibrio: da una parte il valore tecnico di un estremo difensore che ha vissuto momenti importanti in azzurro, dall’altra la necessità di avere sempre un riferimento disponibile tra i pali. Il quadro resta aperto e molto dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio e dalle indicazioni di Allegri e dello staff medico.
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