Meret, rinnovo in bilico dopo l'infortunio? La scelta del Napoli

Napoli, Meret ko e il futuro in bilico: contratto in scadenza la prossima estate. Il club si interroga se l’ennesimo problema fisico possa condizionare la scelta sul rinnovo

Dopo lo stop di Alex Meret, il Napoli deve interrogarsi anche sul futuro. Il portiere azzurro ha subito un nuovo infortunio e, mentre si cerca di capire quanto sarà lunga la sua assenza dal campo, nasce una domanda che la società non può eludere: cosa fare con lui? Una questione che si lega alla scadenza del contratto e a un ennesimo problema fisico.

La domanda che si pone il club

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il quotidiano si interroga sul destino del portiere. Adesso, in attesa di capire i tempi di recupero, c’è un’altra domanda che il club deve porsi: quale strada seguire per il futuro. Il contratto di Meret scade la prossima estate, e questo rende il tema concreto e vicino, perché le scelte sul prolungamento o sull’addio dovranno essere fatte nei prossimi mesi, con la stagione ancora in pieno svolgimento.

Un altro stop che può pesare

Il giornale lascia intendere che l’ennesimo problema fisico possa in qualche modo condizionare la decisione del Napoli. Non è una conclusione già scritta, ma un elemento che entrerà nelle valutazioni, accanto alle prestazioni e all’affidabilità del portiere nelle ultime stagioni. Per il club si tratta di trovare un equilibrio: da una parte il valore tecnico di un estremo difensore che ha vissuto momenti importanti in azzurro, dall’altra la necessità di avere sempre un riferimento disponibile tra i pali. Il quadro resta aperto e molto dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio e dalle indicazioni di Allegri e dello staff medico.