Retroscena Gila: Allegri dispiaciuto, lo aveva chiesto al Napoli come primo obiettivo

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Calciomercato Napoli, il retroscena su Mario Gila (che è sempre più vicino al Milan): per Massimiliano Allegri era la priorità per la difesa

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione Mario Gila, per il quale il Milan è in vantaggio sul Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Mario Gila è la situazione più calda in casa Milan. I rossoneri avevano trovato un accordo con l'entourage dello spagnolo già con la vecchia dirigenza, poi sono cambiate le figure all'interno dell'organigramma, ma gli obiettivi non sono cambiati e il Milan è tornato alla carica su Gila. C'erano soprattutto Napoli e Atalanta. Gli azzurri, avendo necessità di cedere prima si erano portati molto avanti, trovando un accordo totale con l'entourage di Mario Gila sulle condizioni economiche. Ma il Napoli non ha mai affondato il colpo con la Lazio.

Adesso è il turno del Milan che negli ultimi giorni ha accelerato e trovato di nuovo l'accordo, ritoccando un po' la proposta del vecchio management rossonero, garantendo condizioni economiche migliori per la forte concorrenza. Mario Gila ha detto sì al Milan, ha accettato la proposta economica: ora manca solo l'ultimo ok di Claudio Lotito. La trattativa con la Lazio entrerà molto presto nel vivo, ci aspettiamo che nei prossimi giorni il Milan possa presentare l'offerta finale".

Gila-Napoli e la richiesta di Allegri: il retroscena

"Un retroscena su Mario Gila: per Massimiliano Allegri era uno dei primissimi obiettivi della difesa, il Napoli ha sempre creduto che il difensore dovesse essere lui. Il fatto che Gila sia molto più vicino al Milan, ha un po' scombussolato i piani di Max Allegri che ora riparlerà con la società. Se Gila dovesse essere perso al 100% si andrà su altri obiettivi. Allegri è leggermente dispiaciuto per questo obiettivo che sta per sfumare", riporta Matteo Moretto.