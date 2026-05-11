Calciomercato Napoli, dal Belgio: "Fissato il prezzo del cartellino di Khalaili"

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L’Union Saint-Gilloise avrebbe infatti fissato il prezzo del cartellino del laterale destro intorno ai 18 milioni di euro.

Dal Belgio arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Anan Khalaili, esterno dell’Union Saint-Gilloise finito nel mirino del Napoli in vista della prossima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportato da DHnet, il club belga non avrebbe intenzione di ostacolare una possibile cessione dell’esterno israeliano, considerando le plusvalenze una parte fondamentale della propria strategia societaria.

Khalaili, classe 2004, era stato acquistato due stagioni fa dal Maccabi Haifa per circa 6,5 milioni di euro e oggi il suo valore è cresciuto sensibilmente. L’Union Saint-Gilloise avrebbe infatti fissato il prezzo del cartellino del laterale destro intorno ai 18 milioni di euro. Il Napoli continua a monitorare con attenzione il profilo del giovane talento, considerato uno dei prospetti più interessanti emergenti del calcio belga.