Roma-Manna, Romano: "Scendono in campo i Friedkin, ma operazione non semplice"

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"E poi sappiamo tutti che il presidente De Laurentiis da sempre ci tiene a far rispettare i propri contratti, la propria parola".

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato del futuro di Giovanni Manna, il ds azurro finito nel mirino della Roma: "La Roma su Giovanni Manna sta scendendo in campo in maniera molto decisa, molto importante. Da quanto mi risulta, anche la famiglia Friedkin sta scendendo in campo per provare a liberare il direttore sportivo dall'attuale contratto al Napoli. È un'operazione non semplice, perché Giovanni Manna a Napoli ha fatto un lavoro importante, al di là dello scudetto vinto con Antonio Conte lo scorso anno. Il discorso legato al suo futuro è molto vincolato in questo momento alla scelta di De Laurentiis perché, nell'anno anche del centenario, liberare il direttore sportivo vorrebbe dire aprire una pagina diversa, dare un'identità diversa al progetto.

E poi sappiamo tutti che il presidente De Laurentiis da sempre ci tiene a far rispettare i propri contratti, la propria parola. Non è un presidente che libera i suoi dipendenti con semplicità. Quindi adesso starà alla Roma capire se riuscirà, e come riuscirà anche a livello di costi, a convincere eventualmente il Napoli. La Roma ci sta provando e lo sta facendo anche con la famiglia Friedkin, quindi tentativi in corso per liberare Giovanni Manna e portarlo nella capitale. Dietro a questa mossa dei Friedkin c'è il nome di Giampiero Gasperini, che vede Giovanni Manna come il candidato ideale per fare calcio a Roma. Parlava in conferenza stampa Gasperini del coordinarsi tra direttore sportivo e allenatore, un qualcosa che alla Roma è mancato durante l'ultimo anno, ma sicuramente Gasperini ha identificato il nome di Manna come il nome ideale e lo ha fatto ai Friedkin".