Kvernadze incanta la Serie A: il Napoli e altre due big sul talento paragonato a Kvara

Giorgi Kvernadze trascina il Frosinone e attira l’interesse di Napoli, Roma e Fiorentina. Impazzano i paragoni con Kvaratskhelia

Giorgi Kvernadze sta incantando la Serie A a suon di gol, assist e giocate decisive: c'è il suo contributo importante nel grande inizio di stagione del Frosinone. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il talento classe 2003 ha già attirato l'interesse di diversi top club italiani: su tutti Napoli, Roma e Fiorentina. Arrivano anche le sirene dall'Inghilterra: in Premier League l'Hull City sta osservando attentamente il calciatore.

Kvernadze, il talento che ricorda Kvaratskhelia

L'accostamento a Khvicha Kvaratskhelia è quasi automatico: stessa posizione in campo, esterno sinistro d'attaco, stessa nazionalità, Georgia, stile di gioco davvero molto simile e condividono pure il procuratore, Mamuka Jugeli. I percorsi sono certamente diversi, ma la sensazione è che anche Giorgi Kvernadze possa arrivare a calpestare palcoscenici importanti, quali ancora non è dato saperlo. Ciò che è certo è che il Frosinone si coccola il suo goiellino, chiamato a dare continuità al suo rendimento già nel prossimo match di Serie A contro il Napoli.