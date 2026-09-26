Retroscena mercato: il Napoli era interessato a un portiere classe 2006

Diego Mascardi era finito nel mirino del Napoli dopo il debutto con lo Spezia, il giovane portiere è poi andato al Torino

Il Napoli aveva messo gli occhi su Diego Mascardi già nelle prime fasi del suo percorso con lo Spezia. A raccontare il retroscena è Stefano Melissano, ex direttore sportivo del club ligure, che ha ricostruito la crescita del giovane fino all’approdo tra i grandi. Dopo il debutto erano arrivati interessamenti importanti per il talentuoso portiere classe 2006, tra cui quello degli azzurri e di due società di Premier League. Alla fine, però, per Mascardi si è aperta la strada del Torino nella scorsa sessione di calciomercato.

"Interessamento del Napoli per Mascardi": il retroscena

Stefano Melissano, ex direttore sportivo dello Spezia, ha parlato di Diego Mascardi ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: "Il suo percorso lo abbiamo costruito in tre anni. Per due è stato in prima squadra ad allenarsi costantemente con i grandi. L'anno prima del debutto gli abbiamo detto che in Primavera non avrebbe più potuto giocare: per farlo avrebbe dovuto conquistarsi il posto in prima squadra. Dopo due partite c'era un interessamento del Napoli, oltre a due squadre di Premier che sono venute a vederlo con costanza. Il Torino è lo step giusto per lui".