Retroscena Icardi: era stato proposto, ecco perché il Napoli ha rifiutato

Mauro Icardi avrebbe potuto tornare in Serie A con la maglia del Napoli. Nicolò Schira svela che l'argentino era stato proposto agli azzurri.

Un nome di grande esperienza era stato accostato al Napoli durante l'ultima sessione di mercato. Si tratta di Mauro Icardi, attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova squadra. A svelare il retroscena è l'esperto di mercato Nicolò Schira, che su X scrive: "Dietro le quinte - Mauro Icardi era stato offerto al Napoli ad agosto, ma l'ex attaccante di Galatasaray e Inter non rientrava nei piani del Napoli". L'argentino avrebbe gradito un ritorno in Serie A e il suo nome è stato proposto anche al club azzurro.

Il Napoli ha detto no a Icardi: fiducia in Lucca come vice-Hojlund

L'operazione, però, non è mai entrata concretamente nel vivo. Il Napoli era alla ricerca di una soluzione alle spalle di Rasmus Hojlund, ma ha scelto di non approfondire la pista Icardi e di seguire una strada differente. La società ha infatti confermato la propria fiducia in Lorenzo Lucca come principale alternativa al centravanti danese, rinunciando alla possibilità di inserire in rosa l'ex Inter e Galatasaray.