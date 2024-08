L’arrivo di McTominay libera Coli Saco: il centrocampista va al Cosenza

vedi letture

L’arrivo al Napoli di Scott McTominay sblocca la partenza di Coli Saco. Il centrocampista è pronto ad una nuova avventura. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è infatti ai dettagli il trasferimento al Cosenza in prestito secco. Dopo lo sbarco in azzurro dello scozzese, Antonio Conte ha deciso di dare il via libera alla cessione del calciatore maliano, che altrimenti sarebbe rimasto a Napoli.