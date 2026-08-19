Calciomercato Napoli: la cessione di Lang può sbloccare tutto

vedi letture

Il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato sia sul fronte delle uscite sia nella ricerca di un rinforzo importante per il reparto offensivo

Il Napoli lavora per completare le ultime operazioni di mercato, con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato sia sul fronte delle uscite sia nella ricerca di un rinforzo importante per il reparto offensivo. Come scrive il quotidiano Repubblica, prima sarà necessario definire alcune cessioni: Ngonge piace al Monza, mentre Cheddira è seguito dal Verona.

Lang, il Napoli attende l'offerta dell'Ajax

Ma l'operazione chiave riguarda Noa Lang, la cui partenza sarebbe fondamentale per permettere al club azzurro di concentrarsi sul nuovo innesto in attacco. L'esterno olandese è infatti tra i principali candidati a lasciare Napoli. Gli estimatori non mancano, ma al momento l'Ajax resta in pole position per riportarlo in Olanda. Dalla sua eventuale cessione potrebbe dunque arrivare il via libera definitivo per il nuovo colpo offensivo di Manna.