Lang può finanziare Gabriel Jesus: gli incastri in attacco
Gabriel Jesus continua a essere uno dei principali obiettivi del Napoli di Massimiliano Allegri per completare il reparto offensivo. Il brasiliano rappresenterebbe una soluzione particolarmente preziosa per la sua duttilità: potrebbe giocare insieme a Hojlund oppure rappresentare un'alternativa al centravanti danese.
Lang può finanziare Gabriel Jesus
Come scrive il quotidiano Repubblica, si tratterebbe di un investimento importante che il Napoli potrebbe finanziare attraverso il tesoretto derivante dalla cessione di Noa Lang. L'eventuale arrivo di un nuovo attaccante, inoltre, non sarebbe necessariamente legato al futuro di Lorenzo Lucca.
L'ex Udinese resta al momento in stand-by, ma le buone indicazioni fornite durante i ritiri estivi potrebbero convincere la società a trattenerlo anche in extremis. In questo scenario, gli sforzi di mercato verrebbero concentrati sull'acquisto di un jolly offensivo, capace di ricoprire più ruoli e di essere utilizzato anche nel tridente di Allegri.
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