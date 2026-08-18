Milinkovic-Savic, occhio alla Juve! L’intreccio di mercato con Perin e Di Gregorio

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Il Palermo accelera per Mattia Perin, che ha aperto al trasferimento. In caso di partenza, il club bianconero potrebbe valutare Vanja Milinkovic-Savic

I colloqui tra il Palermo e l’entourage di Mattia Perin hanno dato esito positivo. Il portiere della Juventus vuole trovare maggiore continuità e giocare il maggior numero possibile di partite, motivo per cui ha aperto alla possibilità di trasferirsi dopo l’arrivo di Guglielmo Vicario in bianconero. Il prossimo passaggio sarà quindi il confronto con la società per capire se esistono le condizioni per concretizzare l’operazione.

Juventus, Milinkovic-Savic alternativa in caso di addio

Qualora Perin dovesse lasciare Torino, il club bianconero dovrebbe individuare un nuovo portiere. Tra le ipotesi - riferisce Gazzetta.it - c’è Vanja Milinkovic-Savic del Napoli, profilo che potrebbe essere valutato per raccogliere l’eredità dell’ex Genoa. L’alternativa sarebbe invece confermare Michele Di Gregorio, già presente in rosa.