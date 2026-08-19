Lucca piace a tanti club di A: il Genoa ha chiesto informazioni

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Il Genoa si muove per Lorenzo Lucca, il cui futuro al Napoli resta ancora tutto da definire. A riferirlo è il giornalista Nicolò Schira, che attraverso il suo profilo X ha fatto il punto sulla situazione dell'attaccante azzurro. "Il Genoa ha chiesto informazioni per Lorenzo Lucca in prestito. Il futuro dell'attaccante al Napoli è ancora in dubbio", scrive Schira.

Lucca, futuro ancora da decifrare

Una situazione dunque da monitorare, con il club rossoblù che avrebbe manifestato il proprio interesse per Lucca e il Napoli chiamato a decidere il futuro del centravanti. Sul calciatore pare esserci anche la Fiorentina.