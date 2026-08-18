Milinkovic-Savic, addio non è da escludere: Manna ha già l'alternativa
il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna avrebbe già individuato un possibile rinforzo tra i pali nel caso in cui Vanja Milinkovic-Savic dovesse lasciare il club azzurro. Il nome nuovo sarebbe quello di Juan Musso, portiere argentino attualmente all'Atletico Madrid. Ne scrive l'edizione odierna de Il Mattino.
Napoli, Musso se parte Milinkovic-Savic
Il club spagnolo sarebbe disponibile a prendere in considerazione la formula del prestito, anche perché l'estremo difensore non sarebbe considerato una pedina imprescindibile da Diego Simeone. Una situazione che potrebbe favorire l'apertura di una trattativa nelle ultime settimane della sessione estiva di calciomercato.
Musso, dunque, potrebbe rappresentare una delle sorprese finali del mercato del Napoli. Ogni eventuale movimento, però, resta legato al futuro di Milinkovic-Savic e a una sua possibile partenza.
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