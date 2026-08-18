Altro che addio: Anguissa può firmare un nuovo lungo contratto

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Franck Zambo Anguissa continua a rappresentare uno dei punti di riferimento della squadra azzurra.

Cinque anni dopo il suo arrivo al Napoli, Franck Zambo Anguissa continua a rappresentare uno dei punti di riferimento della squadra azzurra. Arrivato dal Fulham come una scommessa, il centrocampista camerunense è diventato nel tempo un elemento fondamentale, collezionando 175 presenze, 15 gol, due Scudetti e una Supercoppa Italiana. E il suo futuro potrebbe essere ancora a lungo all'ombra del Vesuvio.

Anguissa, si lavora al rinnovo col Napoli

Anguissa ha dimostrato di poter essere determinante sia in un centrocampo a due che in una mediana a tre, caratteristiche che hanno convinto anche Massimiliano Allegri a puntare con decisione su di lui. Dopo le indiscrezioni estive relative a una possibile partenza, il direttore sportivo Giovanni Manna aveva già chiarito la posizione del club: "Non si vende, resta qua".

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe ora pronto a compiere un ulteriore passo per blindare il camerunense. Il contratto di Anguissa scadrà nel giugno del prossimo anno, ma la società potrebbe proporgli un prolungamento fino al 2030, trasformando di fatto il suo legame con il Napoli in un rapporto a lunghissimo termine.