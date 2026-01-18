Lang-Galatasaray, Schira: "Si è convinto! Aumento d'ingaggio e contratto di 4 anni e mezzo"

Lang-Galatasaray, Schira: "Si è convinto! Aumento d'ingaggio e contratto di 4 anni e mezzo"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:30Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Noa Lang è vicino alla cessione in Turchia al Galatasaray. Mentre il Napoli tratta con il club turco, l'attaccante olandese sembra essersi convinto ad accettare la destinazione, anche grazie al maxi ingaggio offerto dal Galatasaray. 

Le ultime le riferisce sul proprio account X, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Galatasaray ha offerto a Noa Lang un contratto fino al 2030 (prestito di 6 mesi + 4 anni) con uno stipendio di 4 milioni di uero all'anno. L'esterno olandese - dopo due settimane di riflessione - ha dato la sua disponibilità a unirsi al Gala, che è in trattativa con il Napoli sulla formula del trasferimento".