Lang-Galatasaray, Schira: "Si è convinto! Aumento d'ingaggio e contratto di 4 anni e mezzo"
Noa Lang è vicino alla cessione in Turchia al Galatasaray. Mentre il Napoli tratta con il club turco, l'attaccante olandese sembra essersi convinto ad accettare la destinazione, anche grazie al maxi ingaggio offerto dal Galatasaray.
Le ultime le riferisce sul proprio account X, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Galatasaray ha offerto a Noa Lang un contratto fino al 2030 (prestito di 6 mesi + 4 anni) con uno stipendio di 4 milioni di uero all'anno. L'esterno olandese - dopo due settimane di riflessione - ha dato la sua disponibilità a unirsi al Gala, che è in trattativa con il Napoli sulla formula del trasferimento".
🚨 Excl. - #Galatasaray have offered to Noa #Lang a contract until 2030 (6-months loan + 4-years) with a salary of €4M/year. The dutch winger - after two weeks of reflections - has given his availability to join Gala, which are in talks with Napoli on the formula of the transfer https://t.co/odvKQvGbCb— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 18, 2026
