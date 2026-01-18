Lang, dalla Turchia annunciano: "Ha accettato! Vuole giocare col Galatasaray!"
TuttoNapoli.net
Noa Lang ha accettato l’offerta del Galatasaray! Ad annunciarlo sul proprio account X, è il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu. Secondo l'esperto di mercato di SportDigital, se l’accordo tra il club turco e il Napoli verrà finalizzato, il club turco coprirà 1,4 milioni di euro dello stipendio netto annuo da 2,8 milioni per la seconda metà di stagione. La volontà del giocatore è chiara: "Noa Lang vuole giocare per il Galatasaray!".
🚨 Noa Lang, Galatasaray'ın teklini kabul etti! Kulüpler arası anlaşma tamamlanırsa; 2.8 milyon euroluk yıllık net maaşının, yarım sezonluk 1.4 milyon euroluk kısmını Galatasaray ödeyecek. Noa Lang, Galatasaray'da forma giymek istiyor! https://t.co/slekioZ22D— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 18, 2026
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Da 0 a 10: l’inquietante ‘Chiedetelo al dottore’ di Conte, la sconvolgente richiesta alla società e il top player a gennaio di Arturo Minervini
Le più lette
2 Da 0 a 10: l’inquietante ‘Chiedetelo al dottore’ di Conte, la sconvolgente richiesta alla società e il top player a gennaio
4 Si sblocca il mercato! Sky: Lucca e Lang via! Accordo col Nottingham, si può chiudere col Galatasaray
Prossima partita
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
In primo piano
Si sblocca il mercato! Sky: Lucca e Lang via! Accordo col Nottingham, si può chiudere col Galatasaray
Arturo MinerviniDa 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var
Antonio NotoLiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
Vittoria, stanchezza e infortuni, ne parliamo su Radio Tutto Napoli: dalle 12 c'è "Domenica azzurra"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com