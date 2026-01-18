Lang, dalla Turchia annunciano: "Ha accettato! Vuole giocare col Galatasaray!"

Lang, dalla Turchia annunciano: "Ha accettato! Vuole giocare col Galatasaray!"
di Antonio Noto

Noa Lang ha accettato l’offerta del Galatasaray! Ad annunciarlo sul proprio account X, è il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu. Secondo l'esperto di mercato di SportDigital, se l’accordo tra il club turco e il Napoli verrà finalizzato, il club turco coprirà 1,4 milioni di euro dello stipendio netto annuo da 2,8 milioni per la seconda metà di stagione. La volontà del giocatore è chiara: "Noa Lang vuole giocare per il Galatasaray!".