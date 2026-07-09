Lobotka, sondaggio del Besiktas: questa la risposta di ADL

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Tra il club turco e il Napoli ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi per sondare la fattibilità dell'operazione.

Il Besiktas continua a seguire con attenzione Stanislav Lobotka. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, tra il club turco e il Napoli ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi per sondare la fattibilità dell'operazione. La risposta del club azzurro, però, sarebbe stata immediata. Il presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti e valuterebbe il centrocampista slovacco non meno di 30 milioni di euro, una cifra che testimonia quanto il giocatore sia considerato ancora centrale nel progetto tecnico.

Lobotka nel mirino del Besiktas, ma il Napoli fa muro: la decisione spetterà ad Allegri

Nonostante ciò, il futuro di Lobotka non sarebbe ancora stato definito. La scelta definitiva verrà presa nel corso dei ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, dove Massimiliano Allegri avrà modo di valutare da vicino il centrocampista prima di prendere una decisione. Lo stesso percorso riguarderà anche Frank Anguissa e David Neres. Il Napoli, infatti, non intende prendere decisioni affrettate: prima le valutazioni tecniche durante la preparazione estiva, poi eventuali scelte di mercato. Nel frattempo, il Besiktas resta alla finestra, in attesa di capire se si apriranno spiragli per tentare l'affondo.