Zeballos-Napoli, tentativo di Manna per anticipare il colpo

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Il giornalista Nicolò Schira ha fatto il punto sul mercato del Napoli attraverso i suoi canali social, delineando la strategia del club per le prossime settimane. Tra i nomi più caldi c'è quello di Exequiel Zeballos, talento del Boca Juniors che il Napoli avrebbe già bloccato in vista della prossima stagione. "Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: prima bisogna sfoltire la rosa, poi arriveranno altri tre acquisti. Servono un difensore centrale, un vice Di Lorenzo e un esterno offensivo destro capace di giocare sulla fascia sinistra.

Zeballos, Manna proverà ad anticipare l'operazione

In quest'ottica il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos, talento del Boca Juniors. Il suo contratto scadrà il 31 dicembre e non verrà rinnovato. Il club azzurro ha già raggiunto un accordo per quattro anni e mezzo, fino al 2031, a partire dal prossimo gennaio a parametro zero.L'intenzione del direttore sportivo Giovanni Manna, però, sarebbe quella di anticipare l'arrivo dell'argentino già in questa finestra di mercato. Giovanni Manna, però, proverà ad anticipare l'operazione versando un piccolo indennizzo al Boca Juniors"