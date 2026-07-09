Altra uscita in arrivo: Rao vicino al trasferimento in Serie B

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"Il classe 2006 del Napoli è sempre più vicino ai radar rosanero e il clima attorno all'operazione lascia trapelare fiducia"

Le prossime ore potrebbero rappresentare uno snodo importante per il mercato del Palermo: tra le priorità individuate dalla dirigenza c'è il rinforzo delle corsie offensive e il nome che, al momento, sembra aver preso il sopravvento sugli altri è quello di Emanuele Rao. A scriverlo è l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che fornisce gli aggiornamenti sulla trattativa.

Rao-Palermo, strada in discesa

"Il classe 2006 del Napoli è sempre più vicino ai radar rosanero e il clima attorno all'operazione lascia trapelare fiducia. I rapporti consolidati tra i due club rappresentano un fattore che potrebbe rivelarsi determinante per arrivare a una fumata bianca. Dopo l'ultima stagione trascorsa al Bari, Rao è rientrato a Napoli consapevole di avere poche possibilità di ritagliarsi spazio nella rosa affidata ad Allegri" si legge sul quotidiano.