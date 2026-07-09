Zeballos-Lang, destini intrecciati: il piano del Napoli
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L'olandese pare essere sul taccuino di Gasperini per la Roma.
Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Napoli continua a lavorare sotto traccia per Exequiel Zeballos, ma con un piano diverso rispetto a quanto emerso nelle scorse settimane. L'operazione impostata dal direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe infatti pensata per il mercato estivo, e non per gennaio a parametro zero.
Zeballos: l'arrivo dipende da Lang
L'idea del club azzurro è quella di avere già un'intesa con l'esterno argentino del Boca Juniors, ma il suo eventuale arrivo resta strettamente legato alle uscite. In particolare, la situazione dipenderà dalle cessioni in attacco, con Noa Lang indicato come il principale indiziato a lasciare Napoli. L'olandese pare essere sul taccuino di Gasperini per la Roma.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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