Calciomercato Napoli, Rafa Marin non ha convinto Allegri: è destinato ad andare via

vedi letture

Rafa Marin potrebbe lasciare il Napoli. Il difensore spagnolo non avrebbe convinto Massimiliano Allegri dopo il ritiro di Dimaro.

Il Napoli valuta le prossime mosse per rinforzare la difesa e, intanto, arrivano le prime valutazioni dopo il ritiro di Dimaro. Tra i giocatori finiti sotto osservazione c'è Rafa Marin: il difensore spagnolo non avrebbe convinto Massimiliano Allegri nella prima fase della preparazione estiva. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il centrale classe 2002 sarebbe destinato a lasciare il club azzurro, nonostante fosse un profilo fortemente voluto dal direttore sportivo Giovanni Manna. Fu proprio il dirigente del Napoli a portarlo in Italia dal Real Madrid, convinto che il giocatore potesse crescere fino a diventare un elemento di riferimento nel reparto arretrato.

Marin non sfrutta l'occasione: Allegri valuta nuove soluzioni

L'infortunio di Alessandro Buongiorno aveva rappresentato per Rafa Marin un'importante occasione per scalare le gerarchie della difesa e conquistare maggiore spazio nelle valutazioni di Allegri. Una possibilità che, almeno in questa prima fase della preparazione, però, non sembra essere stata pienamente sfruttata. Il difensore spagnolo, reduce dall'esperienza al Villarreal, non avrebbe convinto lo staff tecnico azzurro e il Napoli potrebbe ora valutare una nuova soluzione per completare il reparto.