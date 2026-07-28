Ufficiale Calciomercato Napoli, sfuma Natali: firma con l'AZ Alkmaar fino al 2031

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Natali dice no a Napoli e Atalanta: resta all'AZ Alkmaar fino al 2031.

Andrea Natali non vestirà la maglia del Napoli. Il difensore classe 2008, seguito con interesse anche dagli azzurri e dall'Atalanta, ha scelto di proseguire la propria carriera in Olanda, legandosi a titolo definitivo all'AZ Alkmaar. Una decisione che chiude, almeno per il momento, le possibilità di un ritorno in Italia del giovane centrale.

Contratto fino al 2031 con il club olandese

Figlio d'arte e nazionale italiano Under 20, Natali era arrivato all'AZ Alkmaar la scorsa stagione senza però esordire con la prima squadra. Adesso il club olandese ha deciso di puntare su di lui acquistandolo a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen. Il difensore ha firmato un contratto fino al 2031, scegliendo così di continuare il proprio percorso di crescita nei Paesi Bassi nonostante gli interessamenti di Napoli e Atalanta.