Una poltrona per due: Rafa Marin e Marianucci si giocano il posto di Juan Jesus

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Il ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro sarà determinante per sciogliere diversi dubbi nella rosa del Napoli.

Il ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro sarà determinante per sciogliere diversi dubbi nella rosa del Napoli. In ogni reparto ci sono giocatori chiamati a convincere Massimiliano Allegri, con il campo che sarà decisivo per orientare le scelte tecniche e di mercato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ci sarà un vero ballottaggio tra Rafa Marin e Luca Marianucci.

Difesa Napoli, si cerca l'erede di Juan Jesus

Secondo il quotidiano, in difesa, Rafa Marin e Luca Marianucci proveranno a sfruttare l'addio di Juan Jesus per ritagliarsi un ruolo nelle rotazioni e conquistare la fiducia del nuovo allenatore. A centrocampo, invece, Michael Folorunsho inizierà regolarmente la preparazione con il gruppo, pur restando al centro di diverse valutazioni di mercato. Il centrocampista continua a piacere al Bologna, che segue con attenzione la sua situazione.