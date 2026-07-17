Lucca, respinto l'interesse del Trabzonspor: Allegri ha già un'idea su di lui
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Lorenzo Lucca sarà valutato durante il ritiro: Massimiliano Allegri vuole provare a recuperarlo come alternativa in attacco.
Il futuro di Lorenzo Lucca sarà deciso sul campo. Come riferisce Il Mattino, il centravanti è rientrato a Castel Volturno dopo aver attirato nei giorni scorsi l'interesse del Trabzonspor, ma il progetto del Napoli è quello di trattenerlo e affidarlo a Massimiliano Allegri per valutarne il rilancio.
Lucca, una scommessa per Allegri?
Lucca è oggi con la squadra per il ritiro di Dimaro, dove avrà l'opportunità di convincere Allegri. L'idea del club è quella di ritrovare in casa un'alternativa affidabile in attacco, evitando così di intervenire nuovamente sul mercato. Toccherà al nuovo allenatore capire se il centravanti riuscirà a rilanciarsi e a ritagliarsi un ruolo importante nella prossima stagione.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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