Zeballos e la scelta di cuore: ha rifiutato un'offerta faraonica

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La possibilità di giocare allo stadio Diego Armando Maradona avrebbe fatto il resto.

L'amore per il Napoli avrebbe avuto un peso determinante nella scelta di Exequiel Zeballos. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'esterno argentino avrebbe messo il club azzurro in cima alle proprie preferenze, respingendo anche offerte economicamente molto più vantaggiose. Il quotidiano descrive così il legame speciale tra i calciatori argentini e la maglia azzurra: "Parlare a un argentino di Napoli è come portare un bambino sotto l'albero a Natale", spiegando come Zeballos abbia accolto con entusiasmo la chiamata del club partenopeo.

Zeballos vuole solo il Napoli

La possibilità di giocare allo stadio Diego Armando Maradona avrebbe fatto il resto. La Gazzetta dello Sport scrive infatti che "l'idea di poter giocare al Maradona e di indossare la maglia che fu di Diego, nel suo attuale tempio, ha un effetto calamita a cui proprio non si può rinunciare". Nemmeno una proposta economicamente superiore avrebbe cambiato i piani del classe 2002. Secondo la Gazzetta dello Sport, "non c'è proposta che tenga, nemmeno l'ultima faraonica offerta arrivata dalla Russia sotto forma di quinquennale a 5 milioni a stagione".