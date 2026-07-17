Futuro Lukaku, c'è anche l'ipotesi MLS: interessa al New York City FC

vedi letture

Il futuro di Romelu Lukaku resta da definire: per convincere il Napoli serviranno il sì di Allegri e un'intesa nuova sull'ingaggio.

Il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei principali temi di mercato in casa Napoli. L'attaccante belga ha trascorso gli ultimi giorni con la famiglia, senza però interrompere i contatti con il proprio entourage per valutare le possibili soluzioni in vista della nuova stagione. La permanenza di Lukaku dipenderà da due fattori: convincere Massimiliano Allegri a puntare su di lui e trovare un'intesa sul pesante ingaggio percepito dal centravanti.

Spunta anche la pista MLS per Lukaku

Sul fronte mercato, il Besiktas avrebbe ormai virato su altri obiettivi, mentre il Fenerbahce, dopo l'arrivo di Mason Greenwood, resta una pista meno concreta. Monaco e Ajax hanno manifestato interesse senza approfondire i contatti, mentre nelle ultime ore avrebbe preso quota anche un'ipotesi MLS: secondo il quotidiano, il New York City FC avrebbe iniziato a valutare il profilo di Big Rom. A riportarlo è Il Mattino.