Foto Lukaku sbarca a Istanbul, festa Fenerbahce: "Sono qui per diventare campione!"

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Lukaku arriva a Istanbul e fissa l'obiettivo con il Fenerbahce: vincere il campionato.

Dopo le vacanze post-Mondiale e una prima parte delle visite mediche, Romelu Lukaku è arrivato a Istanbul per iniziare la sua nuova avventura con il Fenerbahce. Il trasferimento dell'attaccante belga è ormai ufficiale, dopo il comunicato della SSC Napoli e l'annuncio del direttore sportivo del club turco. Ad attendere Big Rom all'aeroporto c'erano numerosi tifosi, che lo hanno accolto tra cori e grande entusiasmo, oltre al direttore sportivo Oguz Cetin.

Lukaku: "Il nostro obiettivo è diventare campioni"

Prima di raggiungere i sostenitori del Fenerbahce, Lukaku ha parlato ai microfoni di Fenerbahce TV, mostrando subito grande entusiasmo per la nuova esperienza e indicando nella conquista del campionato il principale obiettivo della stagione.

"Innanzitutto sono molto felice. Ringrazio molto il nostro presidente signor Aziz Yildirim, il signor Cihan Kamer, il signor Oguz Cetin, e allo stesso modo il nostro allenatore Ismail Kartal. Perché hanno creduto in me. Ho sentito quella fiducia. Naturalmente, il nostro obiettivo è diventare campioni. Sono qui per questo. E lavorerò duramente per poter aiutare la mia squadra. Ogni partita è importante e in ogni partita dobbiamo dare la prestazione richiesta. Penso che ci sarà una bella competizione. Sono qui per aiutare la mia squadra. Penso di essere arrivato in una squadra molto buona. Voglio lavorare bene per aiutare la mia squadra in modo da poter raggiungere il titolo quest'anno. Ho ricevuto tantissimi messaggi dai nostri tifosi sui social media. Voglio ringraziarli. Mi impegnerò a dare il massimo per il Fenerbahce. In ogni partita dobbiamo dimostrarlo. E io, per conto mio, lo farò. Sono felice per l'amore dimostrato. Sono felice per l'amore mostrato al Fenerbahce e a me".