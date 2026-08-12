Como ko ai rigori contro l'Arsenal: sostituito dopo 32' il sogno di mercato del Napoli

vedi letture

Como sconfitto dall'Arsenal ai rigori, mentre la sostituzione di Gabriel Jesus alimenta il mercato.

Il Como esce sconfitto ai calci di rigore dall'amichevole di prestigio disputata contro l'Arsenal all'Emirates Stadium. Al termine dei novanta minuti il punteggio era fermo sull'1-1, rendendo necessaria la lotteria dei penalty per stabilire la squadra vincitrice. A decidere il confronto è stato l'errore dal dischetto di Alvaro Morata, che ha condannato la formazione italiana. Nei tempi regolamentari erano stati i Gunners a passare in vantaggio al 33' con Myles Lewis-Skelly, prima della risposta del Como firmata dieci minuti più tardi da Martin Baturina. Nella ripresa i numerosi cambi hanno inevitabilmente spezzato il ritmo della partita fino alla conclusione ai rigori.

Gabriel Jesus sostituito dopo 32 minuti: il Napoli resta alla finestra

Tra le indicazioni della sfida c'è anche l'esordio con il Como di Trevoh Chalobah, mandato in campo al 69'. A far discutere in chiave mercato è però soprattutto quanto accaduto a Gabriel Jesus: l'attaccante brasiliano è stato sostituito dopo appena 32 minuti insieme a Eze, senza aver accusato problemi fisici. Una scelta che alimenta inevitabilmente le indiscrezioni sul suo futuro, considerando che il centravanti continua a essere indicato tra i profili seguiti dal Napoli. Resta da capire se la sostituzione anticipata sia stata legata esclusivamente alla gestione dell'amichevole o possa nascondere sviluppi sul fronte mercato.