Calciomercato Napoli, il retroscena: nelle scorse settimane è stato proposto Acerbi

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Francesco Acerbi è attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza all’Inter. Il difensore classe 1988 valuta diverse possibilità

Francesco Acerbi ha lasciato l’Inter a parametro zero ed è ora alla ricerca di una nuova squadra. Il difensore classe 1988 sta valutando diverse opportunità: tra le ipotesi c’è un possibile ritorno al Sassuolo, mentre è emersa anche la pista che conduce al Bologna. Al momento, però, si tratta soltanto di idee di lavoro e nessuna delle due trattative è in fase avanzata.

Acerbi svincolato, il difensore è stato proposto anche al Napoli

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nelle scorse settimane il profilo di Acerbi è stato proposto anche al Napoli come possibile soluzione per la difesa. Si è trattato, al momento, di una semplice valutazione senza sviluppi concreti. Il club azzurro non ha infatti avviato una trattativa con il giocatore, che resta libero sul mercato e continua a esaminare le opportunità per il proprio futuro.