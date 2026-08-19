Sondato dal Napoli, Todibo lascia la Premier e torna in Francia: accordo ad un passo

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Jean-Clair Todibo è vicino al ritorno in Ligue 1. Il difensore francese avrebbe raggiunto un accordo con l’Olympique Marsiglia

Jean-Clair Todibo potrebbe rilanciarsi in Francia, proprio dove si era fatto conoscere ai massimi livelli. La prossima destinazione del difensore potrebbe infatti essere l’Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il giocatore avrebbe già raggiunto un accordo con il club marsigliese, che sta lavorando per definire l’operazione sulla base di un prestito con compartecipazione dell’ingaggio.

Todibo verso il ritorno in Francia

Legato al West Ham da un contratto fino al 2029, Todibo non è stato convocato nemmeno per la sfida di Championship contro il Burnley, terminata 2-2 domenica. Il difensore era stato sondato e accostato anche al Napoli, ma il suo futuro sembra ora sempre più orientato verso la Francia, con il Marsiglia pronto a riportarlo nel campionato che lo aveva lanciato.