Lang, Atalanta in pressing! Contatti positivi tra Giuntoli e gli agenti dell’olandese
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Noa Lang può lasciare il Napoli e l’Atalanta torna a muoversi con decisione per l’esterno olandese. Avviati i contatti tra società
Noa Lang può lasciare il Napoli. L’esterno olandese è seguito da Ajax e Galatasaray, ma resta anche un obiettivo concreto dell’Atalanta per rinforzare le corsie esterne. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il club nerazzurro ha avviato i contatti con il Napoli per provare a raggiungere un accordo sul trasferimento del giocatore.
Atalanta, colloqui positivi con gli agenti di Lang
Nelle ultime ore si sono registrati segnali positivi anche sul fronte degli agenti. Il direttore sportivo dell’Atalanta, Cristiano Giuntoli, ha infatti avuto colloqui con i rappresentanti di Lang per valutare la fattibilità dell’operazione. La pista bergamasca resta dunque da seguire con attenzione, mentre Napoli e giocatore attendono ulteriori sviluppi sul futuro dell’olandese.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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