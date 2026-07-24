Lukaku verso l'addio: il Napoli ha già scelto l'alternativa a Hojlund

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Con Romelu Lukaku sempre più vicino all'addio, Lorenzo Lucca si candida a ricoprire un ruolo di primo piano nell'attacco del Napoli. L'ex centravanti dell'Udinese potrebbe infatti diventare la principale alternativa a Rasmus Højlund, formando con il danese una coppia destinata ad alternarsi tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Massimiliano Allegri sta già valutando le possibili soluzioni offensive e, in questa fase della preparazione, ha iniziato a testare i due attaccanti in vista della nuova stagione. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

Lucca convince più di Højlund nel primo test estivo

Un primo segnale è arrivato nell'amichevole disputata mercoledì contro l'Arezzo, occasione in cui Allegri ha concesso un tempo di gioco a ciascuno dei due centravanti. A lasciare le impressioni migliori è stato proprio Lucca, apparso più brillante e coinvolto nella manovra rispetto al compagno. L'attaccante italiano ha sfiorato anche la rete, colpendo un palo e confermando buone sensazioni sul piano della condizione e della presenza offensiva. Si tratta soltanto delle prime indicazioni del ritiro, ma la prestazione fornita rappresenta un segnale positivo in vista delle prossime uscite, mentre il tecnico continua a valutare le gerarchie di un reparto destinato a cambiare volto con la probabile partenza di Lukaku.