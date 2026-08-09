Lukaku-Fenerbahce, dalla Turchia: affare alle battute finali! 10mln al Napoli
Il trasferimento di Romelu Lukaku al Fenerbahce sarebbe ormai entrato nella fase conclusiva. A riferirlo è Ekrem Konur, giornalista turco di The Sun ed esperto di calciomercato, che attraverso il proprio account X ha fornito nuovi dettagli sull'operazione. Secondo quanto riportato, l'accordo con il Napoli avrebbe un valore complessivo di 10 milioni di euro, bonus compresi, cifra che potrebbe quindi consentire alle parti di arrivare alla fumata bianca.
Lukaku-Fenerbahce, accordo fino al 2028: ingaggio da 8 milioni più bonus
Sarebbe stato raggiunto anche un accordo di principio tra Lukaku e il Fenerbahce sulle condizioni contrattuali. Il centravanti belga dovrebbe percepire 8 milioni di euro più bonus, firmando un contratto fino al 2028, con la possibilità di inserire un'opzione per prolungare ulteriormente l'intesa fino al 2029. Secondo Konur, l'operazione è ormai nell'ultima fase e resterebbero quindi da sistemare gli ultimi passaggi prima del trasferimento di Big Rom in Turchia.
🚨Romelu Lukaku’nun Fenerbahçe’ye transferi son aşamada.— Ekrem Konur (@EKonurTR) August 9, 2026
📌 Napoli ile anlaşma bonuslar dahil €10M.
✍️ Oyuncu, 2028’e kadar €8M + bonuslar karşılığında prensipte anlaştı; 2029 opsiyonu da masada. https://t.co/nD4xX8xWZB
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